Martedì 06 Gennaio 2026 - Aggiornato alle 20:10
I Vini di WineNews - N. 396
04 Gennaio 2026, ore 09:00
Numero:
396
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 4 al 10 Gennaio 2026
In questo numero
I Vini
Cantine Pellegrino 1880, Doc Sicilia Nero d’Avola Gazzerotta 2022
02 Gennaio 2026
I Vini
Tenuta del Nicchio, Toscana Igt Rosso Il Nicchio 2022
02 Gennaio 2026
I Vini
Dr. Fischer, Spumante Dealcolato Zero Riesling Kabinett
02 Gennaio 2026
I Vini
Bosco del Merlo, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut
02 Gennaio 2026
I Vini
Ventiventi, Doc Lambrusco di Modena Brut Rosé 2020
02 Gennaio 2026
I Vini
Pol Roger, Aoc Champagne Brut Cuvée Sir Winston Churchill 2018
02 Gennaio 2026
I Vini
Cantina Fonzone, Doc Irpinia Campi Taurasini Mattodà 2021
02 Gennaio 2026
I Vini
Pisoni, Doc Trentino Vino Santo 2009
02 Gennaio 2026
I Vini
Bepin De Eto, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Sup. Extra Brut Rive di Rua di Feletto 2024
02 Gennaio 2026
I Vini
Pievalta, Docg Verdicchio Castelli di Jesi Classico San Paolo Riserva 2022
02 Gennaio 2026
I Vini
Deutz, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Amour de Deutz 2013
02 Gennaio 2026
I Vini
Le Caniette, Doc Piceno Rosso Superiore Morellone 2020
02 Gennaio 2026
I Vini
Grapur, Vino Rosso d’Italia
02 Gennaio 2026
I Vini
Roverè della Luna, Doc Trento Brut Vervè 2021
02 Gennaio 2026
Zoom
Mela Valentina, Mela Morgenduft
02 Gennaio 2026
Ristorante
Momenteeria - Milano
02 Gennaio 2026