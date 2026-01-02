Momenteeria - Milano

A Milano Momenteeria è la prima sala da tè dove prendersi una pausa di qualità, respirando e riscoprendo il valore del tempo lento. Alla guida del locale due donne: Alessandra Gorlero, ed Erica Della Bianca. Nel locale si sceglie dalla carta dei tè, con Riccardo Colosi, “Tea Sommelier”, che accompagna l’ospite nella degustazione. Mentre la “Tea Tender” Monica Angeli, lo guida nell’esperienza del tè. Il menu del pranzo, della nutrizionista Nicole Labaguer e della psicoterapeuta Antonella Calabrese, guarda al cibo con due percorsi: Light Lunch e Comfort Food. Il primo propone piatti leggeri, stagionali e preparati in vasocottura fra i quali: la vellutata di zucca, il riso venere con verdurine al curry e gamberi, il filetto di salmone con verdure saltate. Il secondo propone reinterpretazioni di piatti tradizionali in chiave “mindful”, sempre in vasocottura, come la cacio e pepe shakerata o le lasagne al ragù di manzo al coltello. La pasticceria è curata da Rita Strati, vera e propria “scultrice di pasta frolla”.

