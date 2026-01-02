02-Planeta_manchette_175x100
La dispensa

Mela Valentina, Mela Morgenduft

Azienda: Consorzio Valentina - Mezzzacorona Società Cooperativa Agricola
Indirizzo: via Tonale, 110
Città: San Michele all’Adige (TN)
Nazione Italia
Telefono +39 0461 616318

La Mela Valentina è il frutto del lavoro di oltre 300 frutticoltori che in Trentino si dedicano alla coltivazione di questo nobile frutto. 400 ettari di meleti curati ogni con il supporto di agronomi specializzati della cooperativa Mezzacorona e una struttura che permette la cernita, la conservazione e il confezionamento dei frutti in un ambiente refrigerato e in atmosfera controllata, per garantire la massima freschezza e qualità al consumatore finale per tutto l’anno. Le mele di Mela Valentina sono accuratamente selezionate e controllate, garantendo genuinità grazie al ricorso a tecniche di produzione integrata, che riducono al minimo gli interventi dell’uomo sulle piante e sui frutti. La mela “Morgenduft”, il cui nome significa “fragranza del mattino” è una varietà dall’inconfondibile gusto agrodolce, dal colore rosso striato, più o meno intenso, su sfondo giallo. Ha forma rotonda, leggermente schiacciata e mediamente grossa, l’epidermide liscia e compatta. La sua polpa è fine e bianca.

TAG: MELA MORGENDUFT, MELA VALENTINA, MEZZACORONA, TRENTINO

