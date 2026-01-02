Grapur, Vino Rosso d’Italia

Mack & Schühle AG è un distributore di vino e spiriti tedesco operativo dal 1939. Nel 2016 incontra la strada di Latentia, attività commerciale e poi produttiva (in Puglia e in Friuli), fondata dalla famiglia Angelillo nel 2008. Insieme, ognuno per il 50%, formano la Mack & Schühle Italia, impresa imbottigliatrice che oggi supera le 80 milioni di bottiglie di produzione. Nel 2025 nasce il progetto Grapur, sincrasi fra Grape e Purity. Potendo contare sul una rete consolidata di parecchie cooperative su tutto il territorio nazionali (e quindi oltre 30.000 ettari di vigna), Grapur costruisce il suo racconto di sostenibilità partendo dal packaging anziché dalla vigna. Collaborando con 5 partner - la bottiglia ultraleggera è di Verallia, il tappo il plastica riciclata dagli oceani Obp (Ocean-Bound Plastics) di Nomacorc Ocean - Vinventions, l’etichetta è di Upm Raflata con “Ocean Action Label”, la stampa a caldo Luxoro è dell’azienda Kurz e infine il cartone riciclato di Ondulkart - ha ideato un confezionamento attentamente studiato per impattare “leggero” sul pianeta, e dentro si trovano due vini altrettanto leggeri: uno bianco e uno rosso. Composti da uve coltivate biologicamente in Italia e vendemmiate in anticipo per mantenerne la freschezza, vengono vinificati in acciaio. Il rosso profuma di frutta rossa e ha il sapore di fiori ed erbe aromatiche: spiccatamente acido, scorre spensierato, succoso e rinfrescante.

(ns)

Copyright © 2000/2026