Bosco del Merlo, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut

Quella creata dalla famiglia Paladin, prima con Valentino ed oggi con i fratelli Carlo e Roberto, è una cantina ben attestata tra le realtà produttive più significative del Veneto enoico, proponendo vini ben eseguiti e guidati da una precisa filosofia produttiva. La sede aziendale si trova al confine tra Veneto e Friuli, e conta su 100 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 1.600.000 bottiglie. Quanto alle etichette, si tratta di prodotti dallo stile moderno e “sensibile” alle tendenze di mercato, a partire dal Prosecco, dalla costanza qualitativa rassicurante ormai consolidata - realizzate sia con uve locali che con vitigni internazionali - e messe in commercio in due linee principali: “Paladin” dedicata ai vini più “easy” e di pronta beva e “Bosco del Merlo” che invece esplora le potenzialità più recondite di ciascuna varietà e le tecniche di vinificazione più raffinate. I Paladin sono proprietari anche di altre due aziende vitivinicole: Castello Bonomi in Franciacorta e Tenuta Castelvecchi nell’Unità Geografica Aggiunta del Chianti Classico di Radda in Chianti. Il Valdobbiadene Prosecco Superiore di Bosco del Merlo possiede perlage fine e continuo. I suoi profumi rimandano alla mela, ai fiori di acacia, aggiungendo tocchi agrumati a rifinitura. In bocca il sorso è disinvolto, saporito e immediatamente piacevole, dal finale fragrante e persistente ancora su toni che sanno di mela.

(fp)

