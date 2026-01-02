Deutz, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Amour de Deutz 2013

Assorbita nel 1993 dal Gruppo Roederer - che mette insieme Château de Pez, Château Haut-Beausejour, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande e Château Bernadotte, Champagne Roederer, Domaines Ott, Delas Frères, Ramos Pinto Port, Roederer Estate and Scharffenberger - la Maison Deutz è stata fondata nel 1838 da William Deutz e Pierre-Hubert Geldermann nel villaggio Grand Cru di Aÿ, distinguendosi nel suo percorso enoico per una produzione di Champagne dallo stile classicheggiante e raffinato. I circa 40 ettari di vigneti di proprietà si trovano in prevalenza nei Cru di Aÿ, Verzenay, Bouzy, Ambonnay, Avize, Le Mesnil e Oger. Ma ad alimentare la produzione aziendale ci sono anche le uve - sia Premier Cru che Grand Cru - prodotte in altri 250 ettari da viticoltori legati a Deutz da relazioni strette e da contratti di lunga data. Lo Champagne Blanc de Blancs Amour de Deutz, ottenute dagli Chardonnay di Avize, Oger, Chouilly, Mesnil Sur Oger e Villers-Marmery, matura sui suoi lieviti per 9 anni. La versione 2013 si presenta di colore giallo dorato brillante. I suoi profumi rimandano alla frutta gialla matura, al miele, alla camomilla, alla pasticceria, agli agrumi canditi e all’anice, con tocchi tostati e speziati a rifinitura. In bocca il sorso è fragrante, teso e saporito, dall’effervescenza ben dosata che ne amplifica ritmo e profondità, fino ad un finale lungo e croccante dai toni agrumati.

