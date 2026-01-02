Cantine Pellegrino 1880, Doc Sicilia Nero d’Avola Gazzerotta 2022

Oggi come in passato, la famiglia Pellegrino, giunta ormai alla sesta generazione, guida un progetto imprenditoriale iniziato oltre centoquaranta anni fa. Una data, quella del 1880, volutamente riportata nel logo aziendale, che segna la nascita delle Cantine Pellegrino fondate proprio in quell’anno, dal notaio Paolo Pellegrino che, insieme al figlio Carlo, scelse di investire nel settore enologico puntando su Marsala, negli anni del grande successo mondiale del vino che portava (e porta) il nome della località affacciata sul mar Mediterraneo occidentale e teatro dell’impresa risorgimentale dello sbarco dei Mille. Attualmente, sono 160 sono gli ettari vitati di proprietà, ai quali se ne aggiungono altri in affitto, per arrivare ad una produzione che supera i 5.000.0000 di bottiglie annue e che hanno origine da due distinte unità operative: nell’agro trapanese, tra Marsala e Mazara, con i vigneti di Salinaro, Kelbi, Gazzerotta e Rinazzo, e, dal 1992, dall’isola di Pantelleria; numeri che ne fanno una delle realtà enoiche siciliane più significative. Il Nero d’Avola in purezza Gazzerotta 2022 possiede un profilo aromatico molto fruttato, con prevalenza di rimandi alla frutta rossa matura e in confettura, poi accompagnato da tocchi di viola, spezie e miele. In bocca il sorso è caldo, morbido e ben contrastato da una decisa sapidità, che termina in un finale intenso, dolce e generoso, dai rimandi fruttati.

