Dr. Fischer, Spumante Dealcolato Zero Riesling Kabinett

Dal 2020 Martin Foradori Hofstätter è tra i principali interpreti del vino dealcolato in Italia, contribuendo ad aprire un dibattito che oggi, a distanza di cinque anni, trova conferma nei dati di crescita di un fenomeno ormai globale. In questo contesto si inserisce Dr. Fischer Zero Riesling Sparkling, una proposta dall’azienda in Mosella che punta al segmento premium e nasce al 100% da Riesling Kabinett. L’obiettivo è dimostrare che l’assenza di alcol non è un limite alla qualità, ma una diversa espressione del vino. Pensato per chi non beve o non può bere alcolici senza rinunciare al piacere del brindisi, questo sparkling dealcolato preserva la matrice varietale grazie a un processo di dealcolazione a bassa temperatura che prevede l’estrazione dell’alcol attraverso una speciale apparecchiatura, in cui la pressione atmosferica viene ridotta fino a circa 15 mbar. In questo ambiente controllato, il punto di ebollizione dell’alcol si abbassa dai consueti 78 °C a circa 25–30 °C, consentendo la rimozione dell’alcol senza compromettere i profumi varietali e la freschezza del vino di partenza. Il sorso è pieno e scorrevole, con un’espressione fruttata immediata e una freschezza ben definita; la lieve dolcezza naturale resta armoniosa anche in assenza di alcol, accompagnata da una mineralità tipica del Riesling tedesco. È ideale per un aperitivo o in abbinamento ad antipasti, piatti di pesce e cucina asiatica.

(Fiammetta Mussio)

