Pol Roger, Aoc Champagne Brut Cuvée Sir Winston Churchill 2018

La Cuvée Sir Winston Churchill nasce dal legame profondo tra la Maison Pol Roger e lo statista britannico, che dal 1945 divenne amico della famiglia e fedele estimatore dei loro vini. Il 2018 segna il ventiduesimo millesimo della cuvée e il primo firmato dal nuovo chef de cave Damien Cambres, chiamato a interpretare uno stile costruito su potenza, maturità e capacità evolutiva. Le uve provengono esclusivamente da Grand Cru selezionati, scelti per esprimere la struttura del Pinot Noir, vitigno prediletto da Churchill per la sua robustezza, bilanciato in precisione dal saldo di Chardonnay. L’annata, caratterizzata da un inverno piovoso, una fioritura ideale e un’estate eccezionalmente soleggiata, ha offerto grappoli sani e ricchi, con raccolta iniziata il 24 agosto in condizioni perfette. Il lungo affinamento nelle profonde cantine di Épernay dona allo Champagne una tessitura fine e autorevole, con sfumature oro brillante e un’effervescenza delicata e finissima. Il profilo aromatico austero unisce fiori bianchi, agrumi sferzanti vitalità, albicocca disidratata e un accenno di tabacco biondo e miele di castagno. Il sorso è energico, teso e strutturato, scandito da una mineralità nitida e da una trama massiccia ma al contempo armoniosa, destinata ad un lunghissimo invecchiamento. Cuvée iconica, pensata per attraversare il tempo con rigore, fedele al motto di Churchill: “mi accontento facilmente del meglio”.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2026