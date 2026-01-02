Roverè della Luna, Doc Trento Brut Vervè 2021

La Cantina Roverè della Luna nasce nel 1953 come cantina sociale, ed oggi raccoglie 300 soci conferitori, che coltivano 430 ettari a vigneto, dislocati nella Valle dell’Adige ad altezze variabili che vanno dai 200 ai 950 metri. Fa parte della galassia Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino), il gigante cooperativo regionale e consorzio di cooperative che oggi mette insieme ben 5.250 viticoltori associati, distribuiti nelle realtà produttive della Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (Piana Rotaliana), Cantina di La-Vis e Valle di Cembra (Valle dell’Adige e Val di Cembra), Cantina Sociale di Trento (Valle dell’Adige), Cantina Toblino (Valle dei Laghi), Cantina Aldeno - Cantina Vivallis di Villalagarina - Cantina D’Isera - Cantina Mori Colli Zugna e Cantina Sociale Viticoltori in Avio (tutte in Vallagarina) e Agraria Riva del Garda (Alto Garda). Nel portafoglio etichette aziendale, oltre vini bianchi e rossi fermi, Roverè della Luna produce “bollicine di montagna”, con cui copre il 28% della sua produzione annuale di circa 230.000 bottiglie. I Trentodoc si chiamano Vervè e sono declinate in 3 versioni: la Riserva, il Rosato e questo Brut, che matura sui suoi lieviti per 30 mesi. La versione 2021 profuma di fiori bianchi, mandorla e tocchi agrumati piacevolmente rinfrescanti. In bocca il sorso è fragrante e disinvolto, dalla carbonica ben dosata e dal finale di buona persistenza e dai ritorni ancora agrumati.

