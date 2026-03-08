Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Giovedì 12 Marzo 2026 - Aggiornato alle 09:16
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 405
08 Marzo 2026, ore 09:00
Numero:
405
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 8 al 14 Marzo 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Fanti, Docg Brunello di Montalcino Vigna Le Macchiarelle Riserva 2020
06 Marzo 2026
I Vini
Hugel, Aoc Alsace Schoelhammer Riesling 2015
06 Marzo 2026
I Vini
Pieropan, Docg Amarone della Valpolicella Vigna Garzon Riserva 2019
06 Marzo 2026
I Vini
Château de Cranne, Aoc Bordeaux Nono Dompter la Bête 2022
06 Marzo 2026
I Vini
Cristo di Campobello, Doc Sicilia Syrah Lusirà 2021
06 Marzo 2026
I Vini
Palazzo, Docg Brunello di Montalcino 2021
06 Marzo 2026
I Vini
Rubinelli Vajol, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2018
06 Marzo 2026
I Vini
Mandois, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs 2020
06 Marzo 2026
I Vini
Montresor, Docg Amarone della Valpolicella Satinato 2022
06 Marzo 2026
I Vini
La Gerla, Docg Brunello di Montalcino La Pieve 2021
06 Marzo 2026
I Vini
Adriano Grasso, Docg Barbera d’Asti 2024
06 Marzo 2026
I Vini
Tenuta del Nicchio, Toscana Igt Rosso Le 2 Ville del Nicchio 2023
06 Marzo 2026
I Vini
Uccelliera, Docg Brunello di Montalcino 2021
06 Marzo 2026
I Vini
Zýmē, Docg Amarone della Valpolicella Classico Am 2019
06 Marzo 2026
Zoom
La Castagna Leopoldina, Crema di Marroni
06 Marzo 2026
Ristorante
Il Quintale - Erbusco (BS)
06 Marzo 2026