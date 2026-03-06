La Castagna Leopoldina, Crema di Marroni

La crema di marroni alla vaniglia è ottenuta aromatizzando marroni toscani, con bacche pregiate di vaniglia del Madagascar. Preparata cuocendo i marroni spezzati durante la pelatura, con lo zucchero e la vaniglia bourbon. Il processo produttivo a temperatura controllata consente la concentrazione della frutta senza aggiunta di gelificanti o addensanti, preservando il sapore della frutta. È ideale per una colazione dolce, o da utilizzare come topping, ma anche come base per preparazioni dolci. Ai piedi del Monte Amiata, nella Maremma toscana, l’azienda La Castagna Leopoldina coltiva, raccoglie e trasforma castagne e marroni seguendo i ritmi della natura. Nascono così prodotti privi di conservanti, che portano tutto l’anno in tavola il sapore autentico della castagna toscana. Dai pregiati marrons glacés alle creme e ai marroni sciroppati, dalla farina di castagne ai tozzetti al miele di castagno: ogni prodotto è frutto di una filiera chiusa, controllata in ogni fase dal castagneto fino alla tavola.

