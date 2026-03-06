Mandois, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs 2020

Fondata a Épernay nel 1735 e stabilita a Pierry dal 1905, Champagne Mandois è una maison familiare giunta oggi alla nona generazione, guidata da Claude Mandois. Il vigneto si estende su circa 36–37 ettari tra la Côte des Blancs, i coteaux sud di Épernay, il Sézannais e la Côte des Bars, con una netta prevalenza di Chardonnay, coltivato in larga parte secondo i principi dell’agricoltura biologica. Blanc de Blancs 2020 è la prima cuvée certificata in agricoltura biologica, un traguardo che conclude tre anni di conversione e riflette una scelta avviata già nei primi anni Duemila, quando l’azienda ha ridotto in modo deciso l’uso di trattamenti. Il 2020, annata generosa e luminosa, ha beneficiato di un apparato radicale più profondo, che ha dato vini base dotati di precisione e intensità espressiva. Uno Chardonnay in purezza, vinificato con un approccio che prevede fermentazione e maturazione del 70% dei mosti in acciaio, affiancata da una quota del 20% in legno e del 10% in vasche di cemento, a sostegno della complessità senza compromettere la tensione. Dopo quasi 4 anni sui lieviti (dégorgement a novembre 2024) il profilo olfattivo ha equilibrio e verticalità, aprendosi su note floreali di gelsomino e agrumi, tra pompelmo e lime, e manifestandosi in un sorso teso e preciso, scandito da una freschezza citrina rinfrescante, una trama salina marcata e un finale di buccia di limone con un lieve tocco amaricante.

(Chiara Giovoni)

