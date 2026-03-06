Montresor, Docg Amarone della Valpolicella Satinato 2022

L’Amarone della Valpolicella Satinato 2022, maturato per 18 mesi in legno e contenuto nella caratteristica bottiglia satinata, la “Mula”, nata ad inizi del Novecento, profuma di frutta rossa matura, confettura di amarene ed erbe aromatiche, a cui si sovrappongono tocchi di tabacco, cacao e liquirizia. In bocca lo sviluppo del vino è pieno e corposo e il sorso si muove continuo e dai toni dolci, contraddistinto da tannini risolti e un ritorno aromatico balsamico, che caratterizza anche il finale lungo e persistente. Lunga la storia della cantina con sede a Verona, nata nel 1892 ad opera di Giacomo Montresor, che in oltre un secolo ha contribuito a costruire la notorietà della Valpolicella, anche grazie alla sua bottiglia satinata che disegnò nel 1921. Oggi l’azienda, 40 ettari vitati di proprietà, non produce solo i vini della Valpolicella, ma anche etichette delle denominazioni veronesi di Lugana, Soave, Bardolino, con qualche digressione su vini ottenuti da varietà internazionali e una linea di bollicine. Nel 2018, Cevico-Cantine di Verona ha assorbito l’azienda, che nel 2022 ha raggiunto i suoi primi 130 anni di storia. Un’operazione che ha portato in dote un aumento della superficie vitata e un deciso incremento del numero delle bottiglie prodotte - 1.200.000 - ponendo lo storico marchio tra le realtà più significative, anche dal punto di vista della massa critica, del Veneto enoico.

(fp)

