La Gerla, Docg Brunello di Montalcino La Pieve 2021

La Gerla si trova nel pieno dei cosiddetti “Canalicchi”, la zona ai piedi della collina su cui poggia Montalcino che guarda verso la Val d’Orcia. Qui, nel 1976, il pubblicitario di successo Sergio Rossi ha trovato la sua oasi fino alla sua scomparsa nel 2011, e sempre qui si trovano anche i primi 6 ettari di vigna che fanno capo alla tenuta dal nome Colombaio, dove sorge anche la cantina di vinificazione. I restanti 5,5 ettari vitati aziendali sono nella zona sud-orientale della denominazione, nei pressi di Castelnuovo dell’Abate: proprio da questo lato della proprietà proviene il Brunello di Montalcino La Pieve. Piantata nel 1997 a 350 metri di altezza, affonda le radici su suolo prevalentemente sabbioso-limoso, con una buona percentuale di roccia e calcare. Un cru di un ettaro e mezzo dalla produzione molto limitata, che fu fra i primi a dare voce ad una zona oggi fra le più note di Montalcino. La tipologia di suolo e il clima marcatamente mediterraneo (qui crescono rigogliosi fichi d’india e ginestre, mirto e corbezzolo), inducono la pianta a produrre acini ricchi di zucchero, polifenoli e tannini, levigati dalle forti escursioni termiche imposte dal Monte Amiata, che ne arricchiscono l’espressione aromatica. La versione 2021 del Brunello La Pieve profuma di liquirizia e mora in caramella, di camelia e chinotto. Compatto e scuro al naso, scorre fresco lungo il palato, pieno e sapido e ricco di frutta nera.

(ns)

