Rubinelli Vajol, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2018

L’azienda della famiglia Rubinelli si trova nel cuore della Valpolicella classica e precisamente nella Conca di Vajol, una piccola depressione fra San Pietro in Cariano e San Floriano, caratterizzata nei suoi terreni da una forte presenza calcarea. I vigneti, nella parte dove i ceppi arrivano anche ad 80 anni di età, sono condotti utilizzando forme di allevamento tradizionali come la pergola veronese, mentre gli impianti più recenti sono allevati a Guyot. Gli ettari vitati sono 10 e fanno da cornice alla cantina, dispiegandosi negli appezzamenti di Campo Sant’Anna, Senter, Canala, Pera, Robinara, Pian, Quartarol, Binele, Sotobagatin, Marognete, Canne, Campo del Colonel e Marogne Longhe, per una produzione complessiva di 80.000 bottiglie. La cifra stilistica aziendale, che guarda ad un modello fatto più di leggerezza che di potenza per le proprie etichette, è dettata dalla tradizione con le maturazioni, molto lunghe, in legno grande, 30 e 50 ettolitri, a suggellare l’appassimento delle uve, protagonista assoluto dei vini dell’areale. L’Amarone Classico 2018 possiede un profilo olfattivo che mette assieme frutta rossa matura e sotto spirito, fiori appassiti, liquirizia, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è ben profilato e tendenzialmente succoso, dai tannini presenti e dal frutto rotondo e croccante esaltato da una sapida acidità, che dà ritmo e spessore anche al finale dai ritorni fruttati.

(fp)

