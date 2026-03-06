Zýmē, Docg Amarone della Valpolicella Classico Am 2019

L’Amarone Classico 2019, maturato in legno per cinque anni, profuma di frutta rossa matura con tocchi balsamici e cenni di cacao, pepe ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è generoso e cremoso, dai tannini morbidi e dal finale intenso e persistente ancora sul frutto e su toni balsamici. Zýmē è l’azienda, nata nel 1999, di Celestino Gaspari, che - dopo una serie di esperienze molto significative in aziende di grande rilievo della Valpolicella - è diventato produttore in prima persona. La cantina - il cui nome richiama la parola del greco antico che significa “lievito”, elemento chiave nell’enologia, ma anche il fermento, come attitudine alla trasformazione - conta su 30 ettari a vigneto situati negli areali più interessanti della provincia veronese (dalla zona classica della Valpolicella, attraverso le terre del Soave e del Durello, per arrivare ai Colli Berici) per una produzione di 120.000 bottiglie. Il portafoglio etichette ha il suo punto di forza, naturalmente, nei vini a denominazione Valpolicella, Amarone e Recioto, ma comprende anche bianchi, spumanti e vini ad Igt sia con varietà locali e/o nazionali - Garganega, Trebbiano, Corvina, Corvinone, Rondinella Bianca, Kerner Incrocio Manzoni Rondinella, Teroldego, Croatina, Oseleta, Sangiovese, Marzemino - sia con vitigni internazionali: Sauvignon, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Pinot Nero, Kerner, Traminer.

(fp)

Copyright © 2000/2026