Il Quintale - Erbusco (BS)

Il ristorante braceria Quintale di Erbusco è condotto dallo chef Davide Modesti ed offre una cucina moderna e ben congegnata, che esalta la qualità della materia prima. Tra i piatti più sfiziosi i Churros cacio, pepe e lime; il Caviale di melanzane; il Croque monsieur: il French toast; le Uova alla Benedict e le Omelette al formaggio; il Bao pulled pork e il Toast di fegato. In carta i Cappelletti di zucca con fonduta di formaggella d’alpeggio e il risotto alla cipolla dolce con zaﬀerano e liquirizia o il diaframma di Barbina di Franciacorta e l’Asado di costine. I dolci sono di impronta contemporanea e c’è una selezione di formaggi del territorio. Quintale è il ristorante braceria della famiglia Moretti, per chi ama la carne e le cotture a fuoco vivo, esaltando anche un mondo vegetale, con lunghe cotture sotto la cenere e piatti che valorizzano il sapore autentico degli ortaggi di stagione. La cantina oﬀre una selezione dei vini della famiglia Moretti, dalla Franciacorta alla Toscana fino in Sardegna.

