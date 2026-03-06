Palazzo, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello di Montalcino 2021, maturato in legno grande per 36 mesi, profuma di frutti di rovo, melograno e ciliegie, con tocchi di fiori appena appassiti, spezie e lampi balsamici. In bocca il sorso è polposo e ben proporzionato con la trama tannica ben coperta dal frutto e termina in un finale persistente e dai ritorni balsamici. Le uve che alimentano il Brunello annata, il Brunello Cosimo, la Riserva e il Rosso di Montalcino (ad eccezione in parte di quelle dell’Igt Alcineo - Sangiovese, Merlot, Cabernet Franc e Sauvignon, maturato in barrique) provengono dalle vigne di proprietà: 4,2 ettari nella zona est della denominazione del Brunello di Montalcino ad un’altezza media di 300 metri sul livello del mare, che il fondatore Cosimo Loia con la moglie Antonietta Palazzo hanno allevato a partire dai primi anni Ottanta. Dopo una vita vissuta tra Inghilterra e Scozia, Cosimo Loia acquista la Tenuta Palazzo, che curiosamente portava lo stesso cognome della moglie Antonietta. Nel 1986, insieme ai figli, Cosimo Loia comincia a commercializzare i propri vini, cogliendo gli iniziali successi del Brunello e inserendosi nella denominazione rossista toscana, con la produzione complessiva attualmente attestata su una media di 20.000 bottiglie. I vini hanno una cifra stilistica tendenzialmente austera, nella quale il Sangiovese è “libero” di esprimere il suo temperamento, seguendo le impronte delle annate.

