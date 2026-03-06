Uccelliera, Docg Brunello di Montalcino 2021

Podere Uccelliera si trova a Castelnuovo dell’Abate, nel versante sud-orientale di Montalcino. Il nome richiama l’antica funzione di aviario e testimonia il legame storico tra queste colline e la natura. Nel 1986 Andrea Cortonesi acquista il podere, dando avvio a un progetto vitivinicolo che in pochi anni diventa un riferimento della denominazione. La viticoltura è improntata al rispetto del vigneto e alla cura manuale. In cantina tradizione e rigore contemporaneo convivono attraverso fermentazioni controllate e affinamenti in botti di diversa dimensione, dando origine a vini di struttura ed eleganza. La gamma spazia dal Rosso di Montalcino al Brunello di Montalcino, fino al Rapace Toscana IGT. In occasione dell’evento organizzato a Roma da Cuzziol GrandiVini, abbiamo degustato il Brunello di Montalcino 2021: “annata difficile dal punto di vista climatico, con una gelata che ha colpito le vigne ad aprile, ma a cui abbiamo sopperito con l’attenzione agronomica che ci appartiene e che ha assicurato al vino complessità e freschezza”, ha raccontato nei dettagli Andrea Cortonesi. Nel calice il vino presenta un colore rosso rubino. All’olfatto si avvertono profumi di fiori secchi, sottobosco, frutta sotto spirito. Al palato è fine ed equilibrato, con un tannino levigato e lunga persistenza. Si abbina bene a risotto con carne e ai funghi, carne arrosto e grigliata, carne rossa in umido e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

