Fanti, Docg Brunello di Montalcino Vigna Le Macchiarelle Riserva 2020

Il Brunello Vigna Le Macchiarelle Riserva 2020, ottenuto a partire dalle uve allevate nell’omonimo vigneto impiantato negli anni Ottanta ed affinato in tonneau per 48 mesi, profuma di ciliegia matura e liquirizia, con cenni speziati e affumicati. In bocca la trama tannica è ben definita, lasciando distendere il sorso morbido e continuo fino ad un finale intenso e dai toni balsamici. La Tenuta Fanti è condotta da Filippo Fanti, che alla fine degli anni Settanta del secolo scorso l’ha trasformata da azienda mezzadrile in realtà vitivinicola a tutto tondo. Da anni, ad affiancarlo nella gestione aziendale, troviamo anche sua figlia Elisa. La cantina conta su 50 ettari a vigneto, tra i 150 e i 400 metri sul livello del mare, distribuiti su vari appezzamenti - Podernovi, Ribusuoli, Poderino, Crocina, Roccolo, Fornace, Tufaia, Bellavista, Colonna, Sassone, Macchiarelle, Piano 2006, Casabandi, Bagnolo, Querceta, Sfalto, Porsia, Lunghe - tutti nel raggio di pochi chilometri dalla cantina. Siamo non lontano da Castelnuovo dell’Abate, località di riferimento del quadrante sud-est della denominazione, e da questa realtà escono 200.000 bottiglie di produzione complessiva, imperniata sui rossi locali a denominazione, pur non mancando qualche digressione sui bianchi e i rosati. Qui vengono realizzati Sangiovese succosi e intensi, che l’azienda declina con una cifra stilistica dal tratto moderno e spigliato.

(fp)

