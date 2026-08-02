Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Domenica 02 Agosto 2026 - Aggiornato alle 15:16
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 426
02 Agosto 2026, ore 09:00
Numero:
426
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 2 al 8 Agosto 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Poggio Antico, Docg Brunello di Montalcino Palio Edition 2021
01 Agosto 2026
I Vini
Caruso e Minini, Doc Sicilia Brut Catarratto Lucido Arya 2020
01 Agosto 2026
I Vini
Eisacktal Kellerei, Doc Alto Adige Valle Isarco Kerner Aristos 2024
01 Agosto 2026
I Vini
Castello del Terriccio, Toscana Igt Rosso Tassinaia 2022
01 Agosto 2026
I Vini
Cesarini Sforza, Doc Trento Brut 1673 2021
01 Agosto 2026
I Vini
Kellerei Sankt Pauls, Doc Alto Adige Pinot Bianco Kalkberg 2023
01 Agosto 2026
I Vini
Giovanni Carlo Vesce, Doc Irpinia Campi Taurasini Aglianico Case Arse 2021
01 Agosto 2026
I Vini
Giusti, Doc Asolo Montello Manzoni Bianco Gabriele 2024
01 Agosto 2026
I Vini
Siddùra, Colli del Limbara Igt Rosso Èros 2024
01 Agosto 2026
I Vini
Cantine Fina, Terre Siciliane Igt Bianco Catarratto Fiorente 2024
01 Agosto 2026
I Vini
Biondi Santi, Docg Brunello di Montalcino 2020
01 Agosto 2026
I Vini
Girlan, Doc Alto Adige Pinot Bianco Flora Riserva 2023
01 Agosto 2026
I Vini
Loacker, Mitterberg Igt Bianco Sauvignon Blanc Tasnim 2024
01 Agosto 2026
I Vini
Cantina Fonzone, Doc Irpinia Coda di Volpe Colpo di Coda 2024
01 Agosto 2026
Zoom
I Pescatori di Orbetello, Bottarga di Orbetello Presidio Slow Food
01 Agosto 2026
Ristorante
Alcide - Poggibonsi (SI)
01 Agosto 2026