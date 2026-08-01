Cesarini Sforza, Doc Trento Brut 1673 2021

Anche con l’annata 2021 Cesarini Sforza si conferma tra le bollicine migliori per il rapporto qualità prezzo, oltre che espressione emblematica del Trentodoc. Il Brut millesimato 1673 - anno di fondazione del casato Cesarini Sforza - è prodotto con una selezione di uve Chardonnay e Pinot Nero provenienti nei vigneti in alta quota della Val di Cembra di proprietà aziendale. La cantina nasce a Trento nel 1974 grazie a Lamberto Cesarini Sforza, nobile con la passione del vino e delle bollicine, con l’intento di creare spumanti Metodo Classico di altissimo livello. Oggi appartiene al gruppo Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino), cooperativa di riferimento per il territorio. Dopo la raccolta manuale delle uve tra fine agosto e la prima decade di settembre, la vinificazione prevede una lunga sosta sui lieviti: fermentazione a temperatura controllata in serbatoi di acciaio e affinamento sulla feccia nobile per oltre 7 mesi, sono le fasi che precedono la rifermentazione in bottiglia del metodo classico, dove questo spumante riposa per 36 mesi sui propri lieviti prima della sboccatura. Nasce un vino caratterizzato dalle note fruttate e fragranti dello Chardonnay, che preludono a sentori complessi e avvolgenti, tipici del Pinot Nero. Il naso è caratterizzato da sentori di mela Golden e pesca bianca, seguiti da sensazioni setose di piccoli frutti maturi. Il lungo affinamento sui lieviti regala note di crosta di pane.

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