Giusti, Doc Asolo Montello Manzoni Bianco Gabriele 2024

Ermenegildo Giusti, di origini venete, emigra in Canada dove diventa imprenditore edile, costruendosi una significativa carriera. Nel 2002 torna in Italia e fonda la Giusti Wine che, in poco più di 20 anni, diventa una realtà vitivinicola capace di primeggiare con le migliori dell’areale di Asolo e non solo. Oggi l’azienda vanta una solida articolazione, composta da 165 ettari a vigneti divisi in 10 tenute, ubicate nel Montello e lungo la piana alluvionale della Destra Piave, producendo circa 650.000 bottiglie. Al centro del progetto la Glera - con gli Asolo Prosecco Superiore Docg e Prosecco Doc - ma la cantina si misura anche con altre varietà, sia rosse (per la produzione di vini a denominazione Montello Rosso Superiore, Asolo Montello, fino ad arrivare in Valpolicella), che bianche. Fra queste c’è il Manzoni Bianco, fortemente voluto dal nipote di Ermenegildo Giusti - Gabriele - giovane enologo che da qualche anno lo affianca in azienda, dando il nome al vino. Le uve del Gabriele crescono ai piedi dell’Abbazia di Sant’Eustachio sul Montello, un antico monastero benedettino le cui rovine - danneggiate durante la Rotta di Caporetto - sono state restaurate dall’azienda e lasciate in concessione d’uso dal Ministero. Il Gabriele 2024 profuma di cedro, mango mandorle, fiori di tiglio ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è scorrevole e sapido, dallo sviluppo delicato e dal finale piacevolmente ammandorlato.

(fp)

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