Kellerei Sankt Pauls, Doc Alto Adige Pinot Bianco Kalkberg 2023

San Paolo si trova su quell’altipiano parallelo ma isolato dalla Val d’Adige, tanto vocato da avere avuto una Doc tutta sua - la Doc Lago di Caldaro - fin dal 1970, addirittura 5 anni prima della Doc Alto Adige. Come tanti paesi altoatesini, anche San Paolo ha la sua cantina sociale: nata nel 1907 conta oggi 190 soci e 185 ettari, che vanno dai 290 ai 670 metri di altezza. Fra i vitigni anche qui comunemente coltivati - come Chardonnay e Pinot Grigio, Gewürztraminer e Riesling, Pinot Nero e Merlot, Schiava e Lagrein - una buona parte dei vigneti di Sankt Pauls è dedicata al Pinot Bianco, su cui la cantina si è intestardita. A ragione. Perché la distribuzione degli appezzamenti consente di interpretarlo in modi sensibilmente diversi. C’è allora il Pinot Bianco della linea Tradizione, più fresco e immediato, e al suo opposto il complesso e profondo Sanctissimus Riserva, da un singolo vigneto ultracentenario che affina a lungo sulle fecce fini in anfore di terracotta. In mezzo ci sono il Plötzner, che proviene dai vigneti più alti della cantina, e infine il Kalkberg, selezione dai migliori vigneti su suolo calcareo, che affina a lungo con passaggi anche in legno. Dalle tonalità chiare, il Kalkberg 2023 profuma di erbe alpine, pesca bianca e fiori di biancospino, mandorla. Un naso aggraziato e una bocca invece più piena, che scorre agrumata verso un finale placido ed elegante, di fiori bianchi e di nuove erbe.

(ns)

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