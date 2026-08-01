Alcide - Poggibonsi (SI)

Il nome “Alcide” è un omaggio al fondatore di questo locale, che ha trasformato una trattoria in un punto di riferimento della gastronomia toscana, guardando pionieristicamente soprattutto alla cucina di mare. Il ristornate Alcide, a Poggibonsi, è rinomato proprio per questa sua specialità, ponendosi alla pari con la migliora offerta del litorale. Con piatti che spaziano dal plateau di crudi, all’insalatina di mare, tonno affumicato e mousse di baccalà con crackers al nero di seppia, dal pesce spada, tonno e salmone con rucola, pomodorini e cialda di pane al polpo e seppie al crostone; dal caciucco come ricetta storica di Alcide, ai pici cozze e vongole; dal risotto bianco mare mantecato con frutti di mare freschi, ai ravioli al merluzzo in salsa allo zafferano, con gamberetti e coulis di crostacei; dal tentacolo di polpo alla piastra con patate allo zafferano e pomodoro, alla frittura mista di mare e al trancio di spigola gratinata al limone con granella di pistacchi ed erbe aromatiche e tortino di patate.

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