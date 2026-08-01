Loacker, Mitterberg Igt Bianco Sauvignon Blanc Tasnim 2024

“Allungati su morbidi divani si guardano intorno, pieni di gioia e soddisfazione bevono vino schietto e prelibato, dai sentori di muschio, un vino mischiato con l’acqua della fonte Tasnim, ove i fortunati si ristorano [...]”. Recita così il Corano, che vieta di bere il vino in vita, ma lo promette a chi va in paradiso. E a Tasnim, Loacker dedica la finezza del suo Sauvignon Blanc che fermenta spontaneamente e poi matura parte in botti di rovere e parte in acciaio. La versione 2024 - figlia di un annata difficile in vigna, poi più leggera ed elegante in cantina - profuma di melone e ananas, albicocca e camomilla, infine salvia con cenni di mandorla e orzo; al palato risulta dolce e agrumata, dallo scorrere calmo, ampio, pepato e saporito. Insieme al Sauvignon, nelle vigne aziendali ci sono Gewürztraminer, Chardonnay, Lagrein, Schiava, Pinot Grigio, Cabernet e Merlot: 7 ettari condotti in biodinamica dal 1979, quando in Italia era una parola inesistente e persino l’Istituto Agrario San Michele all’Adige andava da Rainer Loacker per studiare e capire quell’agricoltura olistica e cosmica. Un pioniere visionario dallo spirito libero, che dall’Alto Adige ha portato la gestione omeopatica della vigna fino in Toscana, dove ha fondato Corte Pavone a Montalcino e Valdifalco in Maremma. Dal 1998 suo figlio Hayo dirige le tenute, oggi affiancato dai fratelli Franz Josef e Hannes, con lo stesso sguardo anticonformista.

(ns)

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