Poggio Antico, Docg Brunello di Montalcino Palio Edition 2021

Il Brunello di Montalcino 2021 con l’etichetta Palio Edition celebra la vittoria allo scorso Palio di Siena del 16 Agosto 2025 del cavallo Anda e Bola (di cui Marcel van Poecke, proprietario di Poggio Antico, è co-proprietario), omaggiando una delle espressioni più profonde dell’identità toscana e ribadendo anche il legame aziendale con le sue radici culturali. Tendenzialmente balsamico al naso - dove si alternano rimandi aromatici alle more e mirtilli, con tocchi agrumati, di macchia mediterranea e spezie - al palato, possiede sorso saporito e slanciato, dalla trama tannica fine e dallo sviluppo dinamico, che termina con un finale ampio e persistente. Poggio Antico si trova nella parte più elevata di Montalcino: oltre i 500 metri di altezza sul livello del mare, a ridosso del “Passo del Lume Spento”. Qui la cantina è nata nel 1976 grazie a Paola Gloder e Alberto Montefiori. Dal 2017, proprietario dell’azienda è diventato Marcel van Poecke, fondatore di Atlas Invest, compagnia belga attiva nel settore dell’energia. Con la nuova proprietà, è arrivata la conversione a biologico dei vigneti e una classificazione dei suoli aziendali. Il patrimonio viticolo dell’azienda - 37 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 90.000 bottiglie - è diviso in tre poderi - “I Poggi”, “Madre” e “Le Martine” - ripartiti in 6 “Macrogruppi” e 15 “Unità di Suolo”, che rappresentano tutti i micro-terroir della tenuta.

(fp)

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