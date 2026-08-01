Cantine Fina, Terre Siciliane Igt Bianco Catarratto Fiorente 2024

Entrare nelle Cantine Fina, significa farsi trascinare da un’energia dal volume talmente alto e coinvolgente da lasciare storditi. Una famiglia intera che prende in custodia e rende partecipe senza filtri delle dinamiche autoironiche fra fratelli, figli, genitori e nipoti, mentre riempie la pancia di leccornie siciliane, la gola di vini caratteriali e i polmoni di incontenibili risate. Ci troviamo a nord Marsala: qui nel 2005 Bruno Fina, enologo di professione, ha fondato la sua azienda, dopo anni passati a lavorare all’Istituto Regionale della Vite e del Vino. Forte della sua esperienza, nel tempo raccoglie diversi vigneti, dislocati fra la provincia di Trapani, Palermo e Agrigento, per coprire diversi suoli, altitudini ed esposizioni climatiche: diventano 300 ettari, con cui oggi la famiglia supera la produzione di un milione di bottiglie. A terra vitigni internazionali e autoctoni - come il Catarratto, che nel nel Fiorente 2024 rivela un animo luminoso, con un naso dolce di pesca bianca e fiore di acacia, ma anche fresco di iodio, albedo e salvia, e una bocca chiara, mentolata e floreale, citrina nel lungo finale sottile. Ma c’è spazio anche per le reliquie come il Vitrarolo, ad rivelare quella passione irriducibile che alimenta ancora le giornate di Bruno Fina, che ha trasmesso irrimediabilmente ai figli e che alla fine rapisce anche noi. Ultima salvezza? La quiete satura che vi regalano col tramonto sulle Isole Egadi.

(ns)

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