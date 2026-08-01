Cantina Fonzone, Doc Irpinia Coda di Volpe Colpo di Coda 2024

Colpo di Coda 2024, è un Coda di Volpe in purezza, che profuma di frutta bianca, con tocchi floreali e cenni sulfurei e affumicati. In bocca il sorso è croccante e fresco, dallo sviluppo scorrevole e dal finale ben proporzionato. Il nome è un richiamo alla varietà, ma anche a quella sorpresa di un vino che arriva al momento giusto, trasformando un’occasione semplice in un’esperienza sensoriale da condividere. Fondata nel 2005, Fonzone è un’azienda vitivinicola d’impronta familiare: una realtà produttiva dell’articolato panorama enoico campano ancora non del tutto valorizzato, con la prima vendemmia arrivata con l’annata 2010. Siamo a Paternopoli, dove 30 ettari vitati di proprietà, allevati con le varietà tradizionali del territorio (Fiano, Greco, Coda di Volpe, Falanghina e Aglianico), producono 110.000 bottiglie in media all’anno, suddivise in un portafoglio etichette composto da dieci referenze. Benché l’areale sia in realtà soprattutto zona d’elezione per l’Aglianico, Fonzone sembra privilegiare il suo lato bianchista - alcune vigne di proprietà si trovano infatti ad Altavilla e a Tufo, il regno incontrastato del Greco migliore - tant’è che la maggior parte della produzione è orientata sui vini bianchi (tra i quali troviamo anche un omaggio al fondatore Lorenzo Fonzone Caccese - il Greco Riserva “Elle Effe Ci” - che ha voluto questa azienda una volta conclusasi la sua carriera di medico a Napoli).

(fp)

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