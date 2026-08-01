I Pescatori di Orbetello, Bottarga di Orbetello Presidio Slow Food

La Bottarga di Orbetello, dal 2004 presidio Slow Food, ha antiche origini e gusto decisamente mediterraneo ed è soprannominata l’“oro della laguna”. Si ottiene tramite la lavorazione della sacca ovarica di alcune specie ittiche: quella tipica di Orbetello è di muggine (cefalo) ed ha una tonalità ambrata. Possiede personalità e carattere, dall’aroma pulito che sa di mare stagionato: un sapore intenso e dolce, con la nota salina in evidenza, ma rotondo ed equilibrato con un retrogusto leggermente amarognolo e piccante. Si può consumare a fettine insaporita da un velo di olio extravergine d’oliva e qualche goccia di limone. Ne basta, invece, una grattugiata per trasformare un semplice piatto di pasta in una portata dal carattere deciso. I Pescatori di Orbetello esercitano la pesca tradizionale nella laguna omonima fino dal 1946, ma è nel 1960 che viene costituita la Cooperativa dei Pescatori “La Peschereccia”, oggi capace anche di fornire un intrigante spazio culinario con le proprie specialità.

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