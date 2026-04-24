Iginio Massari, Maurizio Zanella e Bruna Gritti: premiati tre simboli dell’enogastronomia lombarda

Tre figure che rappresentano la capacità della Lombardia di trasformare tradizione, competenze e saper fare in modelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale, contribuendo a rafforzare il posizionamento del territorio come riferimento per qualità e innovazione: il mito della pasticceria Iginio Massari, il fondatore delle bollicine di Franciacorta Ca’ del Bosco Maurizio Zanella e Bruna Gritti, che, con il marito Vittorio Cerea, ha creato il ristorante tristellato “Da Vittorio” sono stati premiati, nei giorni scorsi, dalla Regione Lombardia a Vinitaly. A consegnare i riconoscimenti sono stati il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ed il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, nell’ambito dell’evento “Regione Lombardia protagonista della cucina italiana”.

Il Ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato come la Lombardia sia “capace di valorizzare anche tutto quello che non è industria, ma che è collegato ai settori primari. Una filiera che mette in condizione di creare valore aggiunto e di poter pagare bene il valore intrinseco, garantito dal prodotto agricolo e di trasformazione”.“Cultura e turismo devono viaggiare insieme perché il turismo può essere un volano per la cultura. Mi sono reso conto che quella del vino è una comunità che ha grande passione ed entusiasmo, ci sono storie di famiglie e delle loro cantine che rappresentano un mondo vivo e attivo che va valorizzato in tutti i fronti” ha ribadito il Ministro Gianmarco Mazzi.

L’enogastronomia rappresenta “il traino per promuovere un turismo esperienziale - ha evidenziato Debora Massari, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia - crediamo che il turismo enogastronomico possa essere una leva strategica per la nostra regione, ma occorre puntare tutto sull’identità del territorio. La Lombardia ha molto da dire in questo senso”.

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