“Italian Cheese Awards” 2026: dal Parmigiano Reggiano al Gorgonzola e non solo, ecco i migliori

Dal Parmigiano Reggiano al Gorgonzola, dal Caciocavallo allo Squacquerone di Romagna Dop, dal Montebore al Pecorino di Pienza, dalla Burrata alla Mozzarella di Bufala, dall’Asiago al Monteveronese, e non solo: sono 34 i formaggi che hanno superato le semifinali dell’“Italian Cheese Awards” 2026, edizione record con oltre 100.000 persone.

I migliori formaggi (la lista in focus), sono stati giudicati, infatti, da semplici persone e consumatori, che hanno degustato liberamente i 100 selezionati - tutti prodotti con latte e caglio 100% italiano - ed hanno espresso il loro voto, che, sommato al giudizio della redazione del premio, ha determinato le 34 nomination ufficiali distribuite nelle 10 categorie in gara.

I formaggi nominati si sfideranno nella finale ad ottobre 2026, dove una commissione di esperti assegnerà le 10 statuette dorate, una per categoria, più 7 premi speciali (“Premio al miglior derivato del latte”, “Premio al miglior formaggio di montagna”, “Formaggio dell’Anno”, “Premio alla carriera”, “Ristorante con la miglior proposta di formaggi”, “Caseificio dell’anno” e “Cheese Bar dell’Anno”).

Focus - Italian Cheese Awards 2026: ecco i migliori 34 formaggi d’Italia

Categoria Freschissimo

Butsch Malga Faggioli 1140 - Malga Faggioli 1140, Veneto

Squacquerone di Romagna Dop - Centrale del Latte di Cesena, Emilia Romagna

Squacquerone di Romagna Dop - Comellini, Emilia Romagna

Categoria Fresco

Asiago Dop Fresco Prodotto della Montagna - Pennar Asiago, Veneto

Asiago Dop Fresco San Rocco - San Rocco, Veneto

Taleddu - Brau Farm, Sardegna

Categoria Pasta Molle

Goaserle - Capriz, Alto Adige

Montebore - Terre del Giarolo, Piemonte

Stael de Cavra - San Faustino, Lombardia (ex aequo)

Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche - Latteria Sociale Branzi, Lombardia (ex aequo)

Categoria Pasta Filata

Burrata - PugliaLat, Puglia (ex aequo)

Caciocavallo - Costantini, Molise

Casizolu - Brau Farm, Sardegna

Mozzarella di bufala - La Tenuta Bianca, Campania (ex aequo)

Categoria Pasta Filata Stagionata

Caciocavallo di grotta - Masserie Amodio, Puglia

Caciocavallo Stagionato - Il Parco delle Bontà Caggiano S, Basilicata

Cosacavaddu Ibleo 2 anni - Alessandro Criscione, Sicilia

Categoria Semistagionato

Mezzano di Malga - Malga Dosso di Sotto - Azienda Agricola Dosso di Sotto, Veneto

Pecorino di Pienza Rosso - Cugusi, Toscana

Pecorino l’Grezzo - Caseificio Nuovo, Toscana

Categoria Stagionato

Asiago Dop Stagionato Prodotto della Montagna - Pennar Asiago, Veneto

Brenta Oro - Latterie Vicentine, Veneto (ex aequo)

Monte Veronese d’Allevo Dop - La Casara di Roncolato, Veneto

Montegrappa 15/18 - Montegrappa, Veneto (ex aequo)

Categoria Stagionato Oltre 24 Mesi

A Mamma - Erkiles, Sardegna

Cime del Vezzena Stravecchio - La Casara di Roncolato, Veneto (ex aequo)

Formaggio Vacche Rosse - Antica Corte delle Vacche Rosse, Emilia Romagna

Parmigiano Reggiano Dop - 4 Madonne, Emilia Romagna (ex aequo)

Categoria Aromatizzato

Cacioricotta al Tartufo - La Mascionara, Abruzzo

Malga Affinato al Fieno - La Casara di Roncolato, Veneto

Stracciatella affumicata - Artigiana, Puglia

Categoria Erborinato

Gorgonzola Dop - Carozzi, Lombardia

Manhattan - Latteria Moro, Veneto

Selva - Alta Mangiuria, Campania

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