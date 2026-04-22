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QUESTIONE DI GUSTO

“Italian Cheese Awards” 2026: dal Parmigiano Reggiano al Gorgonzola e non solo, ecco i migliori

A selezionarli i voti del pubblico (100.000 persone). Le finali ad ottobre. 34 nomination ufficiali nelle 10 categorie in gara
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Parmigiano Reggiano, Gorgonzola e non solo: i finalisti dell’“Italian Cheese Awards” 2026

Dal Parmigiano Reggiano al Gorgonzola, dal Caciocavallo allo Squacquerone di Romagna Dop, dal Montebore al Pecorino di Pienza, dalla Burrata alla Mozzarella di Bufala, dall’Asiago al Monteveronese, e non solo: sono 34 i formaggi che hanno superato le semifinali dell’“Italian Cheese Awards” 2026, edizione record con oltre 100.000 persone.
I migliori formaggi (la lista in focus), sono stati giudicati, infatti, da semplici persone e consumatori, che hanno degustato liberamente i 100 selezionati - tutti prodotti con latte e caglio 100% italiano - ed hanno espresso il loro voto, che, sommato al giudizio della redazione del premio, ha determinato le 34 nomination ufficiali distribuite nelle 10 categorie in gara.
I formaggi nominati si sfideranno nella finale ad ottobre 2026, dove una commissione di esperti assegnerà le 10 statuette dorate, una per categoria, più 7 premi speciali (“Premio al miglior derivato del latte”, “Premio al miglior formaggio di montagna”, “Formaggio dell’Anno”, “Premio alla carriera”, “Ristorante con la miglior proposta di formaggi”, “Caseificio dell’anno” e “Cheese Bar dell’Anno”).

Focus - Italian Cheese Awards 2026: ecco i migliori 34 formaggi d’Italia
Categoria Freschissimo
Butsch Malga Faggioli 1140 - Malga Faggioli 1140, Veneto
Squacquerone di Romagna Dop - Centrale del Latte di Cesena, Emilia Romagna
Squacquerone di Romagna Dop - Comellini, Emilia Romagna
Categoria Fresco
Asiago Dop Fresco Prodotto della Montagna - Pennar Asiago, Veneto
Asiago Dop Fresco San Rocco - San Rocco, Veneto
Taleddu - Brau Farm, Sardegna
Categoria Pasta Molle
Goaserle - Capriz, Alto Adige
Montebore - Terre del Giarolo, Piemonte
Stael de Cavra - San Faustino, Lombardia (ex aequo)
Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche - Latteria Sociale Branzi, Lombardia (ex aequo)
Categoria Pasta Filata
Burrata - PugliaLat, Puglia (ex aequo)
Caciocavallo - Costantini, Molise
Casizolu - Brau Farm, Sardegna
Mozzarella di bufala - La Tenuta Bianca, Campania (ex aequo)
Categoria Pasta Filata Stagionata
Caciocavallo di grotta - Masserie Amodio, Puglia
Caciocavallo Stagionato - Il Parco delle Bontà Caggiano S, Basilicata
Cosacavaddu Ibleo 2 anni - Alessandro Criscione, Sicilia
Categoria Semistagionato
Mezzano di Malga - Malga Dosso di Sotto - Azienda Agricola Dosso di Sotto, Veneto
Pecorino di Pienza Rosso - Cugusi, Toscana
Pecorino l’Grezzo - Caseificio Nuovo, Toscana
Categoria Stagionato
Asiago Dop Stagionato Prodotto della Montagna - Pennar Asiago, Veneto
Brenta Oro - Latterie Vicentine, Veneto (ex aequo)
Monte Veronese d’Allevo Dop - La Casara di Roncolato, Veneto
Montegrappa 15/18 - Montegrappa, Veneto (ex aequo)
Categoria Stagionato Oltre 24 Mesi
A Mamma - Erkiles, Sardegna
Cime del Vezzena Stravecchio - La Casara di Roncolato, Veneto (ex aequo)
Formaggio Vacche Rosse - Antica Corte delle Vacche Rosse, Emilia Romagna
Parmigiano Reggiano Dop - 4 Madonne, Emilia Romagna (ex aequo)
Categoria Aromatizzato
Cacioricotta al Tartufo - La Mascionara, Abruzzo
Malga Affinato al Fieno - La Casara di Roncolato, Veneto
Stracciatella affumicata - Artigiana, Puglia
Categoria Erborinato
Gorgonzola Dop - Carozzi, Lombardia
Manhattan - Latteria Moro, Veneto
Selva - Alta Mangiuria, Campania

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