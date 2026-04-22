“Italian Cheese Awards” 2026: dal Parmigiano Reggiano al Gorgonzola e non solo, ecco i migliori

Dal Parmigiano Reggiano al Gorgonzola, dal Caciocavallo allo Squacquerone di Romagna Dop, dal Montebore al Pecorino di Pienza, dalla Burrata alla Mozzarella di Bufala, dall’Asiago al Monteveronese, e non solo: sono 34 i formaggi che hanno superato le semifinali dell’“Italian Cheese Awards” 2026, edizione record con oltre 100.000 persone.
I migliori formaggi (la lista in focus), sono stati giudicati, infatti, da semplici persone e consumatori, che hanno degustato liberamente i 100 selezionati - tutti prodotti con latte e caglio 100% italiano - ed hanno espresso il loro voto, che, sommato al giudizio della redazione del premio, ha determinato le 34 nomination ufficiali distribuite nelle 10 categorie in gara.
I formaggi nominati si sfideranno nella finale ad ottobre 2026, dove una commissione di esperti assegnerà le 10 statuette dorate, una per categoria, più 7 premi speciali (“Premio al miglior derivato del latte”, “Premio al miglior formaggio di montagna”, “Formaggio dell’Anno”, “Premio alla carriera”, “Ristorante con la miglior proposta di formaggi”, “Caseificio dell’anno” e “Cheese Bar dell’Anno”).
Focus - Italian Cheese Awards 2026: ecco i migliori 34 formaggi d’Italia
Categoria Freschissimo
Butsch Malga Faggioli 1140 - Malga Faggioli 1140, Veneto
Squacquerone di Romagna Dop - Centrale del Latte di Cesena, Emilia Romagna
Squacquerone di Romagna Dop - Comellini, Emilia Romagna
Categoria Fresco
Asiago Dop Fresco Prodotto della Montagna - Pennar Asiago, Veneto
Asiago Dop Fresco San Rocco - San Rocco, Veneto
Taleddu - Brau Farm, Sardegna
Categoria Pasta Molle
Goaserle - Capriz, Alto Adige
Montebore - Terre del Giarolo, Piemonte
Stael de Cavra - San Faustino, Lombardia (ex aequo)
Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche - Latteria Sociale Branzi, Lombardia (ex aequo)
Categoria Pasta Filata
Burrata - PugliaLat, Puglia (ex aequo)
Caciocavallo - Costantini, Molise
Casizolu - Brau Farm, Sardegna
Mozzarella di bufala - La Tenuta Bianca, Campania (ex aequo)
Categoria Pasta Filata Stagionata
Caciocavallo di grotta - Masserie Amodio, Puglia
Caciocavallo Stagionato - Il Parco delle Bontà Caggiano S, Basilicata
Cosacavaddu Ibleo 2 anni - Alessandro Criscione, Sicilia
Categoria Semistagionato
Mezzano di Malga - Malga Dosso di Sotto - Azienda Agricola Dosso di Sotto, Veneto
Pecorino di Pienza Rosso - Cugusi, Toscana
Pecorino l’Grezzo - Caseificio Nuovo, Toscana
Categoria Stagionato
Asiago Dop Stagionato Prodotto della Montagna - Pennar Asiago, Veneto
Brenta Oro - Latterie Vicentine, Veneto (ex aequo)
Monte Veronese d’Allevo Dop - La Casara di Roncolato, Veneto
Montegrappa 15/18 - Montegrappa, Veneto (ex aequo)
Categoria Stagionato Oltre 24 Mesi
A Mamma - Erkiles, Sardegna
Cime del Vezzena Stravecchio - La Casara di Roncolato, Veneto (ex aequo)
Formaggio Vacche Rosse - Antica Corte delle Vacche Rosse, Emilia Romagna
Parmigiano Reggiano Dop - 4 Madonne, Emilia Romagna (ex aequo)
Categoria Aromatizzato
Cacioricotta al Tartufo - La Mascionara, Abruzzo
Malga Affinato al Fieno - La Casara di Roncolato, Veneto
Stracciatella affumicata - Artigiana, Puglia
Categoria Erborinato
Gorgonzola Dop - Carozzi, Lombardia
Manhattan - Latteria Moro, Veneto
Selva - Alta Mangiuria, Campania
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