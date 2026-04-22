La cementificazione e il degrado cancellano ogni anno 1,2 miliardi di euro di cibo in Italia

La cementificazione e il degrado dei terreni fertili cancellano ogni anno cibo per un valore di 1,2 miliardi di euro, compromettendo la sovranità alimentare italiana in un contesto già fragile per le tensioni internazionali, con l’aumento dei costi di produzione, dai fertilizzanti al gasolio, che minaccia le coltivazioni. Questa la denuncia di Coldiretti, sulla base di dati Ispra, in occasione della Giornata Mondiale della Terra che si celebra, oggi, 22 aprile.

Dai Censimenti agricoli 2000-2020 la superficie agraria complessiva è calata da 18,8 a 16,1 milioni di ettari, con un saldo negativo di 2,7 milioni di ettari, stando all’analisi Coldiretti su dati Istat. Un trend che mina la tutela del territorio e aggrava i rischi idrogeologici, amplificando gli effetti dei cambiamenti climatici e delle ondate di maltempo estremo. Il fenomeno continua senza sosta: l’ultimo Rapporto Ispra 2025 registra quasi 84 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali, in aumento del 16% sul 2024, con cantieri e impianti fotovoltaici tra i principali responsabili. L’avanzata delle aree urbanizzate impedisce l’infiltrazione delle acque piovane, che defluiscono in superficie alimentando alluvioni e frane. Oltre il 90% dei comuni italiani è esposto a pericoli idrogeologici come smottamenti e allagamenti, in un quadro reso ancora più grave da precipitazioni intense e concentrate, anomalie stagionali ed eventi estremi sempre più frequenti.

Bisogna proteggere il patrimonio agricolo e i suoli produttivi, valorizzando il contributo sociale, culturale ed economico delle aziende rurali nelle aree interne, sottolinea Coldiretti. Da qui l’urgenza di intervenire subito per fermare il consumo di suolo fertile, a partire dall’approvazione della Legge sul consumo di suolo, ferma in Parlamento, ma che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la tutela del territorio. Serve, però, agire anche nelle città, dove il verde urbano copre solo il 3% delle superfici comunali e i parchi con aree gioco occupano quote ancora inferiori. Coldiretti conclude rivolgendo un appello alle amministrazioni pubbliche per un cambio di rotta che garantisca più alberi, essenziali per la salute fisica e psicologica, la cattura della Co2, la purificazione dell’aria, la promozione della biodiversità e l’abbassamento delle temperature urbane.

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