Per il 94% degli italiani i momenti più autentici nascono attorno ad una tavola (italiana) informale

Oggi, tra menù sempre più elaborati, piatti “da fotografare” e aspettative di perfezione, emerge, al contrario e con chiarezza, un bisogno condiviso: tornare alla sostanza e al piacere della tavola italiana. Lo conferma un’indagine AstraRicerche per Birra Moretti, secondo la quale il 94% degli italiani riconosce che i momenti più autentici nascono attorno ad una tavola informale, tra amici, davanti a cibi semplici e ad una birra condivisa. E, per il 91,8%, anche le storie più belle sono quelle che nascono spontaneamente. È da qui che nasce “Mangiare come piace a noi”, la nuova piattaforma di comunicazione di Birra Moretti, storico marchio nato a Udine nel 1859 e oggi tra le etichette italiane più apprezzate anche all’estero, considerato uno dei simboli della convivialità e dello stile di vita made in Italy, che torna per celebrare ancora una volta la bellezza dello stare insieme in modo semplice, e la tavola italiana, dove cibo e birra di qualità si incontrano. Un vero e proprio inno alla spontaneità che rende unici i momenti condivisi.

L’indagine, nello specifico, segnala una direzione netta: meno show, più sostanza. Gli italiani riscoprono un modo di vivere la tavola più semplice e vero, dove conta meno ciò che si mostra e più ciò che si sceglie di mangiare, meno “perfetto” da esibire, più libertà di gustare. In altre parole: meno post, più pasta; meno stories, più storie vere, insomma meno spiegoni, più spiedini.

Le preferenze lo confermano anche nel fuori casa: quasi 1 italiano su 2 (49,2%) sceglie luoghi in cui sentirsi a proprio agio e il 45,4% predilige contesti semplici e autentici.

Ma è soprattutto nel piatto che si rileva questa tendenza: il 42,5% preferisce piatti genuini e riconoscibili (contro il 25,2% che opta per proposte più elaborate). All’opposto, l’eccesso di sofisticazione perde appeal: il 40,7% dichiara di sentirsi meno spontaneo quando la complessità è troppo elevata.

In questo ritorno alla sostanza, la birra si conferma una presenza naturale a tavola: per l’86,6% degli italiani bere una birra contribuisce a creare un’atmosfera più rilassata e informale, mentre per il 90% rappresenta l’essenza dei momenti semplici e condivisi, e l’87% riconosce che porta spontaneità nelle occasioni tra amici.

Evidenze che, con “Mangiare come piace a noi”, diventano con ironia anche il gioco del “meno/più”: “meno assaggini, più bucatini”, “meno gourmet, più crocchè” e così via. Un linguaggio diretto e immediato che prende forma in uno spot in cui con la tipica leggerezza del brand, gli eccessi contemporanei lasciano spazio al piacere delle cose semplici.

Copyright © 2000/2026