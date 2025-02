Il brand “Toscana” è il valore aggiunto del vino della Regione, che si unisce sotto la sua bandiera

Le riflessioni di Stefania Saccardi, Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Cesare Cecchi (Igt Toscana) e Francesco Mazzei (L’Altra Toscana). Per una grande terra del vino italiano e de mondo, dove, al di là dei “grandi classici”, tanti territori meno conosciuti ma non meno interessanti, e la modernità della grande Igt che porta il nome della Regione, cercano un lavoro di squadra fondamentale per il futuro, e che va oltre la logica dei campanili.

