Il caffè al “Bar Ideale”? Le tendenze nello studio di Sylla ed Istituto Espresso Italiano

Il caffè è una bevanda che è parte integrante della cultura italiana, fino a configurarsi come un vero e proprio rito, come abbiamo raccontato più volte anche su WineNews. Non sorprende, quindi, che quasi il 20% degli italiani consumi almeno un caffè al giorno in un bar. Questo è ciò che fa sapere l’Istituto Espresso Italiano (Iei), che riunisce torrefattori, costruttori di macchine per caffè, macinadosatori e altre aziende della filiera, e che tutela e promuove la cultura dell’espresso e del cappuccino italiani di qualità. Con la ricerca “Il Bar Ideale”, condotta da Sylla in collaborazione con Iei, viene ridefinito il concetto di bar e vengono tracciate nuove direttrici per la sua evoluzione: nello specifico, non è più la sola qualità nella tazzina a fare la differenza, ma è la capacità di fornire un’esperienza completa che coinvolga servizio, ambiente e relazione con la clientela, che acquista una centralità sempre maggiore. Dal “barista ideale” ad un identikit dei consumatori della bevanda, fino ad uno sguardo approfondito sul consumo del caffè al bar, lo studio evidenzia tendenze e potenzialità di crescita per i locali del Belpaese.

Partendo dal “barista perfetto”, il primo segno distintivo è che questo mette la soddisfazione del cliente al primo posto, puntando sull’affidabilità delle attrezzature e sull’efficienza e personalizzazione del servizio. Secondo baristi esperti (che compongono il 60% del campione analizzato), infatti, sono proprio l'affidabilità delle attrezzature, l'efficienza e la personalizzazione i pilastri di un servizio impeccabile. Ma l'innovazione non si ferma dietro al bancone, perché poi c’è il tema della promozione della cultura del caffè, che passa anche attraverso iniziative concrete come eventi e degustazioni (secondo il 53% del campione) e una formazione continua per i baristi (opinione condivisa dal 40% degli intervistati), strumenti essenziali per acquisire competenze sempre più tecniche e stare al passo con la continua evoluzione del gusto della clientela. Clientela che, a sua volta, è composta da vari “profili” di coffee lovers, un punto centrale sul quale lo studio propone un nuovo metodo dinamico di valutazione dei bar, basato su criteri oggettivi, edonici e descrittori liberi: dai Curatori Esigenti e i Curiosi del Gusto, attenti a qualità ed estetica, ai più pragmatici Utilitaristi Disaffezionati, Comunitari del Bar e Disincantati Funzionali, alla ricerca di funzionalità e semplicità, fino ai Piaceri Concreti, che amano il buon cibo ed un’atmosfera accogliente, e i Social-Giocosi, che preferiscono ambienti conviviali.

Un rito, quello del caffè al bar che, in ogni caso, si conferma trasversale e radicato in tutto lo Stivale, con oltre la metà degli italiani che lo consuma qui due o tre volte a settimana, e quasi uno su cinque quotidianamente. I momenti privilegiati restano la colazione (55%) e la metà della mattinata (51%), mentre dopo pranzo e nel pomeriggio il consumo si riduce, fino a diventare marginale la sera. Il banco si conferma luogo simbolo dell’esperienza, preferito dal 58% dei consumatori. La fedeltà alla miscela e al locale di fiducia è molto forte: il 68% degli intervistati resta fedele al proprio gusto. Il piacere della degustazione, la cremosità e l’intensità dell’espresso sono i criteri decisivi nella scelta. L’esperienza ideale si arricchisce di atmosfera, servizio e fiducia nel marchio, oltre che nella relazione diretta con il barista, figura centrale per la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente.

Questa, quindi, è la “fotografia concreta dell’esperienza reale al banco generata dalla ricerca - commenta il presidente dell’Istituto Espresso Italiano, Alessandro Borea - dalla preparazione dell’espresso all’atmosfera del locale”.

