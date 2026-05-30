Il miglior gelatiere al mondo? È Carlo Guerriero, della Cremeria Gelato Italiano a Cadice in Spagna

Il gelato è uno dei prodotti simbolo dell’estate e della bella stagione, ma anche del made in Italy. E, in vista della bella stagione, è protagonista anche di una graduatoria mondiale dedicata ai migliori maestri gelatieri del mondo: la “Gelato Festival World Ranking”. Promossa da Gelato Festival, Sigep-Ieg Expo e Carpigiani, la classifica mondiale di categoria è la più importante competizione internazionale dedicata ai gelatieri, che seleziona e valorizza i migliori professionisti del gelato artigianale, tra 8.000 maestri valutati dagli esperti dei “Gelato Festival World Masters”. Il miglior gelataio 2026? È il veneto Carlo Guerriero, proprietario della Cremeria Gelato Italiano di Cadice, in Spagna, seguito da Tomasz Szypuła della gelateria Szypuła 1974 di Baborów, in Polonia, e da Elisabeth Stolz dell’Osteria Hubenbauer di Varna, a Bolzano.

A determinare il posizionamento dei maestri gelatieri contribuiscono le performance ottenute nelle competizioni del circuito e una valutazione che tiene conto di alcuni elementi fondamentali come gusto, creatività e presentazione estetica. E dai laboratori europei alle gelaterie americane, dalle nuove scene emergenti ai Paesi di più lunga tradizione, il ranking mette in luce professionisti capaci di trasformare materie prime, sensibilità territoriali e ricerca tecnica in esperienze di gusto sempre nuove. È una bussola per comprendere dove sta andando il gelato artigianale nel mondo, quali Paesi ne guidano l’evoluzione e quali maestri ne stanno scrivendo le pagine più interessanti.

L’edizione 2026 conferma la forza globale del settore e allo stesso tempo regala una soddisfazione speciale all’Italia, visto che nella Top 10 ci sono ben 7 gelatieri italiani: accanto a Carlo Guerriero e la new entry Elisabeth Stolz, si va da Maurizio Melani di Véneta Gelato Italiano a Valencia, sempre in Spagna, a Giovanna Bonazzi de La Parona del Gelato a Parona, a Pavia, da Massimiliano Scotti di VeroLatte a Vigevano, a Fabio Forghieri della Gelateria dei Principi a Correggio, ed a Leonardo La Porta della Gelateria Miretti a Torino.

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