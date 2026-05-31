“Bella Vista”: la nuova guida che celebra e unisce bellezza paesaggistica e grandi tavole d’Italia

La bellezza è diventata parte integrante dell’esperienza della tavola, al punto che oggi non si sceglie un ristorante soltanto per la cucina, ma anche per ciò che lo circonda: un panorama sul mare, una terrazza affacciata sui vigneti, il profilo di un borgo storico o la luce di una città d’arte. Il paesaggio entra sempre più spesso nel racconto gastronomico e diventa un elemento centrale nella scelta dei luoghi da vivere e condividere. Una tendenza che accompagna soprattutto il turismo internazionale, per il quale il buon cibo continua a rappresentare una delle principali motivazioni di viaggio in Italia, insieme al patrimonio artistico, culturale e naturalistico del Paese, che si manifesta in una straordinaria varietà di scenari, dalle scogliere a picco sul mare alle vette innevate delle Dolomiti, dalle piazze monumentali delle città d’arte ai paesaggi collinari, ai vigneti ordinati, fino agli scorci di foreste e ai borghi sospesi nel tempo. In questo intreccio continuo tra territorio e tavola, il paesaggio non fa da sfondo, ma diventa parte integrante dell’esperienza gastronomica, offrendo un punto di vista privilegiato da cui leggere un altro grande patrimonio italiano: quello enogastronomico. In questo senso prende forma “Bella Vista” (Topic Edizioni, 416 pagine, prezzo di copertina 24,00 euro), la guida che racconta il meglio del Bel Paese attraverso una selezione di oltre 300 ristoranti scelti per la loro capacità di coniugare eccellenza in cucina e scenari d’eccezione, in collaborazione con “Guida Longo”, la celebre guida creata dall’enoteca Longo Speciality. Un percorso che attraversa l’Italia da nord a sud, trasformando ogni indirizzo in una tappa di viaggio in cui il gusto si accompagna alla dimensione visiva del territorio. Non si tratta solo di ristorazione d’eccellenza, ma di luoghi in cui la posizione, l’orizzonte e l’atmosfera diventano parte essenziale dell’esperienza. Ogni ristorante incluso nella selezione è scelto per il suo dialogo con il paesaggio circostante, dove la vista non è un dettaglio accessorio, ma un criterio di lettura e di scelta, capace di definire l’identità stessa del luogo e di trasformare la sosta a tavola in un’esperienza che unisce memoria, emozione e scoperta del territorio.

Copyright © 2000/2026