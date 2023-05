Il cambiamento climatico è un dato di fatto. Che cambierà la viticoltura, ma non la stravolgerà

Da progetti pionieristici come SoStain, in Sicilia, al parere di produttori ed enologi, le riflessioni, non allarmistiche, ma concrete, tra agronomia, genetica e scienza, su un tema decisivo per presente e futuro. Le parole di Riccardo Cotarella (Assoenologi), Marco Caprai (Caprai), Stefano Chiarlo (Michele Chiarlo), Vincenzo Gerbi (Università di Torino), Leonardo Valenti (Università di Milano), Alberto Tasca (Tasca d’Almerita e Fondazione SoStain), Alessio Planeta (Planeta).

Copyright © 2000/2023