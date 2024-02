Il Chianti Classico, tra la scommessa vinta della Gran Selezione, le “Uga” in etichetta

La visione di un territorio in salute, per Giovanni Manetti, presidente del Consorzio del Gallo Nero, che festeggia 100 anni, e per i produttori. Dalla “Chianti Classico Collection” 2024, parlano i vertici di cantine come Rocca delle Macìe, Castello di Brolio (Barone Ricasoli), Villa Le Corti (Principe Corsini), Felsìna, Cecchi, Isole e Olena (gruppo Epi), Vallepicciola, Tenuta di Arceno, Villa Cafaggio, Dievole e Lamole di Lamole (Gruppo Santa Margherita).

