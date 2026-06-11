Il consumo di bevande alcoliche diminuirà per 6 anni, prima di riprendere a crescere nel 2031

I volumi di consumo globali di bevande alcoliche sono destinati a diminuire per 6 anni, prima di riprendere a crescere nel 2031. L’India supererà gli Stati Uniti nel 2032, diventando il secondo mercato al mondo dopo la Cina, mentre l’aumento delle bevande ready to drink segnala già l’inizio di un adattamento delle preferenze dei consumatori. Lo afferma una ricerca dell’Iwsr (International Wine and Spirits Record), leader mondiale nella fornitura di dati e approfondimenti sulle bevande alcoliche.

In generale, il settore delle bevande alcoliche sta attraversando una profonda mutazione, ma sebbene sia previsto un calo fino al 2031, si prevede anche un recupero dei volumi globali di quasi tutto il livello del 2025 entro il 2035. Un passo verso la stabilizzazione, pari a un calo totale dei volumi dell’1% nell'arco di un decennio. Secondo lo studio, la stabilizzazione dei volumi globali a partire dal 2031 sarà determinata da due fattori principali: un “sostanziale riequilibrio” del mercato globale e la continua crescita della popolazione mondiale in età di consumo di alcolici. Nei prossimi 10 anni, secondo l’analisi, si prevede che il mercato globale delle bevande alcoliche si “sposterà da Cina, Nord America ed Europa verso India, Sud America e Africa”.

Ad esempio, si prevede che il numero di porzioni di bevande alcoliche consumate in Cina nel 2035 sarà inferiore del 19% rispetto al 2025. A ciò si aggiungono altri cali significativi nel consumo totale di bevande alcoliche nello stesso periodo negli Stati Uniti (in calo del 18%), in Giappone (in calo del 15%), in Germania (in calo del 14%) e nel Regno Unito (in calo del 13%). In controtendenza, secondo i dati, il consumo annuo di bevande alcoliche dal 2025 al 2035 aumenterà vertiginosamente in Messico (+13%), Vietnam (+15%), Colombia (+26%) e soprattutto in India (+38%). Inoltre, in termini di porzioni, si prevede che l’India supererà gli Stati Uniti nel 2032, diventando il secondo mercato al mondo per le bevande alcoliche dopo la Cina.

I dati hanno anche evidenziato che la moderazione, sia essa dettata da fattori legati allo stile di vita o economici, continuerà a essere una tendenza in crescita nel prossimo decennio. Si prevede una diminuzione di mezzo litro del consumo annuo pro-capite di alcol puro entro il 2035 (una diminuzione approssimativamente equivalente a due bottiglie di superalcolici o una cassa di vino a persona all’anno).

La ricerca ha inoltre rivelato che, sebbene si tratti di un calo significativo dei consumi, il tasso di diminuzione sta in realtà rallentando. Inoltre, nello stesso periodo, si prevede che la popolazione di consumatori maggiorenni aumenterà del 9%. Secondo i dati, questa crescita del numero di consumatori sarà sufficiente a portare il volume globale totale nel 2035 a un livello inferiore di appena l’1% rispetto al volume del 2025.

A livello di categoria, il volume della birra riflette il trend più ampio delle bevande alcoliche, diminuendo a livello globale dell’1% tra il 2025 e il 2035. Il calo maggiore si osserva tuttavia nei volumi globali di vino, che si prevede diminuiranno del 14%, mentre il consumo globale di superalcolici dovrebbe perdere solo il 2% in volume.

L’IWSR ha anche pubblicato i dati confermati per il 2025 per tutti i 160 mercati monitorati: ad esempio, dal 2024 al 2025 il volume globale totale delle bevande alcoliche è diminuito del 2%. Tra le principali categorie nello stesso periodo, il volume globale di birra è diminuito del 2%, quello di vino del 5% e quello di superalcolici del 3%. Allo stesso tempo, tuttavia, il volume delle bevande ready to drink consumate a livello globale è cresciuto del 3%. Queste continueranno la loro forte crescita, con una previsione di aumento del volume del 17% per il prossimo decennio.

A proposito dei dati e del loro significato, il presidente e amministratore delegato di Iwsr, Marten Lodewijks, ha dichiarato che “la prevista stabilizzazione dei volumi globali di bevande alcoliche è una buona notizia per il settore, ma ci sono ancora molte sfide da affrontare”.

“Nel 2025, i consumatori hanno continuato a ricercare nuovi sapori, praticità e varietà di gradazioni alcoliche, per adattarsi alle diverse occasioni di consumo. Questo sta determinando uno spostamento dei consumi dalle categorie più consolidate, come vino e superalcolici alle ready to drink. Il consumo globale di ready to drink ha raggiunto per la prima volta 1 miliardo di casse da 9 litri nel 2025 e non ci sono segnali di un'inversione di tendenza a breve termine” ha aggiunto il responsabile della consulenza Iwsr, Luke Tegner.

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