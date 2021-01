Il delivery d’autore, unica luce in un anno nero per la ristorazione. Anche a San Silvestro

Viaggio per immagini, piatti e parole nelle proposte di grandi chef di tutta Italia, a chiusura di un 2020 segnato nel profondo dalla pandemia, con le consegne a domicilio ed il take away che sono stati, di fatto, l’unico vero strumento che ha consentito alla ristorazione di non spegnere del tutto i fornelli, soprattutto in un momento dell’anno vitale per il settore, come la fine dell’anno. E che hanno spinto la cucina, anche stellata, a reinventarsi.

