Il futuro del vino letto dalle due anime “pop” del vino di Toscana, Chianti e Morellino

Tra mercati, promozione, clima e non solo, le riflessioni di Giovanni Busi, presidente del Consorzio del Vino Chianti, che tutela la denominazione rossista più grande della Toscana, “la più conosciuta, ma ancora tutta da raccontare e far conoscere”, e Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio del Morellino di Scansano, perla della Maremma, “che per la promozione deve puntare su tanti strumenti, a partire dall’incoming, per raccontare il suo territorio”.

Copyright © 2000/2023