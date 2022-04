Il futuro della cucina (e della ristorazione) italiana è oggi. Parola di grandi chef

A WineNews, da Identità Golose, le riflessioni di maestri assoluti della cucina italiana, come Massimo Bottura, Roberto Cerea, Enrico Bartolini, Cristina Bowerman, Eugenio Boer e Cristiano Tomei. Che tracciano una rotta nuova per la ristorazione del Belpaese, che deve abbattere muri, non guardare al passato in chiave nostalgica, non avere dogmi, ma essere aperta a nuove visioni su molti temi, dagli ingredienti alla sostenibilità, ad una nuova visione del lavoro nei ristoranti.

