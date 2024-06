Il futuro della cucina italiana, ed il suo rapporto con il vino, secondo i maestri dei fornelli

Le riflessioni di chef, sommelier, Master of Wine e produttori di vino, raccolti alla corte di Gennarino Esposito a “Festa a Vico”. A WineNews le riflessioni di chef stellati come lo stesso Gennarino Esposito (La Torre del Saracino), Davide Oldani (D’O’), Giancarlo Morelli (Pomiroeu), Claudio Sadler (Sadler) ed Emanuele Scarello (Agli Amici), del sommelier della Torre del Saracino Giovanni Piezzo, del Master of Wine Gabriele Gorelli e del celebre produttore di vino della Mosella, Ernst Loosen della cantina Dr Loosen.

