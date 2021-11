Il futuro digitale del vino secondo Heini Zachariassen, fondatore del gigante Vivino

La visione del più grande marketplace digitale del vino, app con 50 milioni di utenti nel mondo, e un giro d’affari di 265 milioni di dollari. “In Italia negli ultimi 10 anni sono cresciuti bianchi e bollicine a discapito dei vini rossi. Gli utenti digitali usano le app per capire se un vino è buono o meno, e guardano a tre fattori: il nostro rating, che ritengo tra i più completi, il prezzo, ed il gusto. Il digitale, non solo per gli acquisti, avrà una crescita esponenziale”.

