Il giro del mondo del vino italiano firmato Iem riparte dagli Usa, e fa tappa a Miami

Per il vino italiano il mercato degli Stati Uniti (dove l'export, nei primi 11 mesi del 2021, ha superato il miliardo e 600 milioni di euro) è fatto di mille mercati, molti dei quali ancora tutti da scoprire, capire e costruire. Tra i più solidi, c'è la Florida, il quarto in valore, con oltre 126 milioni di dollari di vino italiano importato nel primo semestre 2021, secondo i dati Ice, e in netta crescita sul 2019, ultimo anno prima della pandemia. È da qui che riparte la promozione di aziende e territori, “come una volta”, in presenza, faccia a faccia, con il “Simply Italian Great Wines Americas Tour 2022” della Iem di Marina Nedic e Giancarlo Voglino.

