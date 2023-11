Il miglior panettone d’Italia? Quello di scuola milanese, alto e con glassa, di Valerio Giovannozzi

Il panettone migliore d’Italia? Quello di “scuola milanese”, alto e con glassa, del maestro lievitista Valerio Giovannozzi della Pasticceria Crystall di Porto San Giorgio, a Fermo, nelle Marche, primo classificato nella categoria. Il “panettone creativo” n. 1, tripudio di cioccolato e albicocca, è firmato, invece, dal maestro lievitista Francesco Mastroianni della Pasticceria Casa Mastroianni di Lamezia Terme, in Calabria. E, per la categoria “panettone tradizionale di scuola piemontese”, basso e con glassa, chiude, al primo posto, la Pasticceria Millevoglie di Alberobello, in Puglia, con il maestro lievitista Cosimo Riccadonna. Ecco i migliori incoronati ad “Una Mole di Panettoni” n. 12, kermesse dedicata all’ormai vero protagonista della tavola natalizia, a Torino, con il famoso pasticcere Nicola Fiasconaro della storica pasticceria siciliana Fiasconaro di Castelbuono (Palermo), a fare da testimonial.

Da non sottovalutare, però, anche secondi e terzi posti di ciascun podio. La medaglia d’argento, nei dedicati ai “panettoni di scuola milanese” per il maestro lievitista Roberto Moreschi della Pasticceria Roberto Pastry e Bakery a Chiavenna, a Sondrio, e bronzo per il maestro lievitista Marco Voci della Pasticceria i “Frutti del Grano” di Collegno, a Torino; al secondo posto dei “panettoni creativi”, che, curiosità, sono tutti con albicocca, quello caffè e albicocca realizzato dalle mani del maestro Moreschi, che si aggiudica ancora un argento, seguito da quello albicocca e gocce di cioccolato del maestro lievitista Enrico Murdocco del Forno Tellia Lab, a Torino.

Gli ultimi due gradini del podio, nella classifica del “panettone di scuola piemontese”, sono occupati dal maestro lievitista Sergio Scovazzo del Forno Grano di Santena, in Piemonte e, nel gradino più basso, dal maestro Paolo D’Errico della Pasticceria Farina & Club bakery a Torino.

I migliori sono stati scelti da una giuria di esperti che ha assegnato ai panettoni, arrivati in forma anonima, un punteggio da 1 a 10 in base a vari criteri, tra cui peso di un 1 kg, aspetto generale, forma, aroma, cromia, alveolatura, palatibilità, acidità, retrogusto e cottura.

Copyright © 2000/2023