Il Montepulciano d’Abruzzo, vino-simbolo della regione, sceglie Maria Grazia Cucinotta

Vino-simbolo della regione e tra i rossi più bevuti al mondo, il Montepulciano d’Abruzzo sceglie l’attrice Maria Grazia Cucinotta come testimonial e protagonista di una nuova campagna televisiva in onda, per l’intero periodo delle feste, sulle reti Rai.

Un racconto per immagini e suggestioni che riporta al centro uno dei simboli più autentici dell’identità abruzzese, capace di parlare di territorio, memoria e appartenenza. La campagna si inserisce in un percorso di valorizzazione più ampio, volto a rafforzare il ruolo del Montepulciano d’Abruzzo come interprete e ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo, attraverso un linguaggio contemporaneo ed emozionale.

Promossa dalla Assessorato all’Agricoltura insieme al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, la campagna affida il suo racconto al volto di Maria Grazia Cucinotta, con la partecipazione del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti, in uno spot firmato Minerva Pictures che unisce musica, paesaggio ed emozione. Il risultato è un ritratto intimo e orgoglioso del legame tra il vino e la sua terra, fatto di colline, storie e identità che si riconoscono in un calice.

“Promuovere il Montepulciano d’Abruzzo - spiega il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente - significa dare valore al territorio, tutelarlo e credere concretamente nel suo futuro. È un impegno che portiamo avanti con convinzione, anche grazie a una sinergia strutturata e costante con il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, che rappresenta un interlocutore fondamentale nella valorizzazione della denominazione e nel rafforzamento del suo posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. È una tappa fondamentale di una strategia di promozione costruita nel tempo, fatta di lavoro, visione e investimenti mirati sulla valorizzazione delle nostre eccellenze e sul racconto autentico della terra da cui nascono. Il Montepulciano d’Abruzzo non è soltanto un vino: è espressione di storia, identità, cultura e passione. È il frutto del lavoro quotidiano dei nostri produttori e l’anima di una regione che sa essere autentica, forte e profondamente legata alle proprie radici”.

